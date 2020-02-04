Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
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Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur açıklamalarla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, bu sefer de ayna karşında çektiği bikinili pozuyla adından söz ettirdi.

04.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:22
Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarından yaptığı her açıklama ve pozu ayrı olay yaratan ünlü model , tatil yapmak için 'ye gitti. Modelin ayna karşısında verdiği bikinili poz ise dikkat çekti.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Didem Soydan, Miami tatilinden kareleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Kusursuz fiziğiyle her daim dikkat çeken model, ayna karşısında bikinili poz verdi. Soydan, cesur pozunu "Miami bronzluğu" notuyla paylaştı.

TAKİPÇİSİNİN CİNSEL İÇERİKLİ MESAJINI İFŞA ETMİŞTİ

Erkek takipçilerinden gelen cinsel içerikli mesajları bazen ifşa eden Didem Soydan, son olarak kendisine gelen "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen bir takipçisini paylaşmıştı. Takipçisine cevap vererek mesajları ifşa eden model, sosyal medyada gündem olmuştu.


Haber Videosu

: Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
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