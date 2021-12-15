Moda'da iğrenç görüntü! Pantolonunu indirip kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı

İstanbul Moda'da önceki gece mide bulandıran bir olay meydana geldi. İddialara göre; 4 arkadaştan birisi, pantolonunu indirip bir evin önüne idrarını yaptı. Bu sırada binada oturan bir vatandaş eşiyle kapıdan içeri girerken idrarını yapan kişiye tepki gösterdi. Maganda ise bu uyarıya aldırış etmedi. Bu kez de kendisini uyaran adamın karısının üzerine idrarını yaptı.

AYHAN SİCİMOĞLU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ise üzerine idrar yapılan o çiftin arkadaşları olduğunu belirtip sosyal medyadan sitem etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını yayınlayan Sicimoğlu, şunları söyledi:

"Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşım da karısı ile eve geliyor.

"KARISI YALVARIYOR AMA DİNLEMİYORLAR ÖLDÜRESİYE GİRİYORLAR"

'Napıyorsun kardeşim' deyince, 'Sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri' diyor. Ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi.

Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve 'Öldürün öldürün' naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar.

"POLİSLER KİBAR VE YARDIMCI İDİLER"

Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde "Savcı", yani tutuksuz serbest.

Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum."

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