Mitingde Skandal! Bir CHP'li Selaya Hakaret Etti, Diğeri "Oyum Kürdistan'a" Dedi

CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin büyük bir skandala imza attı. Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma selası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Bu sırada CHP'li isimlerin sela okuyan müezzin için çirkin kelimeler sarf ettiği anlar açık kalan mikrofondan duyuldu.

KAPATMAYI DENESE DE BAŞARILI OLAMADI

Miting arasında müezzine edilen hakaret net şekilde duyulduktan bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı.

SKANDAL "KÜRDİSTAN" DİYALOĞU

Bir diğer skandalın sahibi ise, Selman Hasan Arslan oldu. CHP'li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda ele alınanlar ise "Kürdistan'dı". İş adamı, "Bizim oy Kürdistan'a" dedi.. Selman Hasan Arslan ise, "Bize verecek demektir." ifadesini kullandı.