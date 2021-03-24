Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Sancaktepe FK maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Sancaktepe FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 30. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Sancaktepe FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AFJET AFYONSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afjet Afyonspor - Sancaktepe FK maçı 24 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

AFJET AFYONSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor - Sancaktepe FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Afyon'da oynanacak.

AFJET AFYONSPOR - SANCAKTEPE FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MUHAMMET ALİ METOĞLU(Hakem)

HALİL ALTUN(1. Yardımcı Hakem)

KADİR BEYAZ(2. Yardımcı Hakem)

DOĞU YILMAZ(Dördüncü Hakem)

NECDET AKÇASOY(Gözlemci)

GÜLAY GÜNEŞ(Temsilci)

TOLGA ÖZEL(Temsilci)