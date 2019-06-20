Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Choukri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mursi'nin ölümü hakkındaki yorumlarını eleştirdi. Mursi'nin ölümünün şüpheli olduğunu ve soruşturma başlatılması gerektiğini dile getiren Erdoğan'ın açıklamaları hakkında, Choukri'nin "Sorumsuz" ifadesini kullandığı aktarıldı.

2013 yılında Sisi'nin askeri darbesiyle görevinden alınan Mursi önceki gün duruşma sırasında yaşamını yitirmişti. Birleşmiş Milletler de Mursi'nin ölümünün soruşturulmasını istemişti.

ERDOĞAN: MURSİ'NİN ÖLÜMÜ BİR CİNAYETTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erdoğan, Muhammet Mursi'nin ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve yaşanan olayı cinayet olarak niteledi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

"MISIR'DAKİ DEMOKRASİ KATLİAMINA TEPKİ GÖSTERİYORUZ"

"Pazartesi günü Mursi'nin vefatıyla bir kez daha gözler önüne serilen Mısır'daki demokrasi katliamına tepki gösteriyoruz. Bir ülkede seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı 20-25 dakika can çekişiyor, orada en ufak bir müdahale yapılmıyor. Sisi denilen kişi Mısır'da böyle bir yöneticidir ve bir zalimdir.

"TÜRKİYE OLARAK BU OLAYA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Cenazesi ailesine verilmiyor ve defin esnasında sadece iki oğlu ve avukatı hazır bulunuyor. Biz Türkiye olarak bu olaya sessiz kalmayacağız. Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına, sorumlulardan hesap soracağına inanıyorum."