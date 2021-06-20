Mısır'daki darbe karşıtlarına verilen idam cezaları Ürdün'de protesto edildi
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Mısır'daki darbe karşıtlarına verilen idam cezaları Ürdün'de protesto edildi

Mısır'daki darbe karşıtlarına verilen idam cezaları Ürdün'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de Mısır Büyükelçiliği yakınlarında toplanan onlarca kişi, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerinin de bulunduğu 12 darbe karşıtı hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi.

Ürdün'de Mısır Büyükelçiliği yakınlarında toplanan onlarca kişi, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerinin de bulunduğu 12 darbe karşıtı hakkında verilen idam kararına tepki gösterdi.

Göstericiler, Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) çağrısıyla başkent Amman'daki Mısır Büyükelçiliği yakınında toplandı.

Güvenlik güçleri, eylemin Büyükelçiliğin yaklaşık 100 metre uzağında yapılmasına müsaade etti.

İÇCP Genel Sekreteri Murad el-Adayile burada yaptığı konuşmada, "Mısır'da yargı makamları tarafından düşünce, siyaset ve hak savunuculuğu alanlarında kanaat önderlerine yapılan siyasi infazı reddediyoruz." dedi.

"Caniler yerine kurbanların yargılanması çok üzücü." diyen Adayile, Arap ve İslam alemindeki özgür siyasetçileri ve medya mensuplarını Mısır rejimine baskı yapmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiatu'l Adeviyye ve Nahda meydanlarında geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, meydanlar 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin kanlı müdahalesiyle boşaltılırken, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Darbe karşıtı eylemler sırasında binlerce kişi de tutuklanmış, haklarında açılan davalarda idam ve müebbet hapse varan hükümler verilmişti.

Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018'de aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi'nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası 16 Haziran'da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Mısır'daki darbe karşıtlarına verilen idam cezaları Ürdün'de protesto edildi
Mısır'daki darbe karşıtlarına verilen idam cezaları Ürdün'de protesto edildi
Mısır'daki darbe karşıtlarına verilen idam cezaları Ürdün'de protesto edildi
Mısır'daki darbe karşıtlarına verilen idam cezaları Ürdün'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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