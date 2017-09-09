Mısır'da Tutankhamun Kuyumcusu "Amenemhat"A Ait Mezar Bulundu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mısırlı arkeologların arama çalışmalarından detay görüntüler Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anan'ın açıklaması Mısır'ın Luksor kenti batısındaki Draa Abu el Naga bölgesinde Firavun Kralı Tutankhamun'un kuyumcusu Amenemhat'a ait olduğu belirtilen mezar bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mısırlı arkeologların arama çalışmalarından detay görüntüler
Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anan'ın açıklaması
Mısır'ın Luksor kenti batısındaki Draa Abu el Naga bölgesinde Firavun Kralı Tutankhamun'un kuyumcusu Amenemhat'a ait olduğu belirtilen mezar bulundu. Mısırlı arkeologlar, bulunan mezarda çalışmalarını sürüdürüyor. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, bulunan mezarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.