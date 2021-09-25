Mısır'da kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı: 3 yaralı - Haberler
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Mısır'da kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mısır'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın düğün salonunun önünde yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mısır'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın düğün salonunun önünde yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mısır'ın kuzeyindeki Sharkia vilayetine bağlı Al-Mazraqa köyünde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç düğünü trajediye çevirdi. Aracın düğün salonu önünde yayaların arasına dalması sonucu 2'si kadın ve 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Mısır medyasına yansıyan haberler de, yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaza anı olay yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın, düğün salonunun önündeki bir sokak lambasının yanında duran bir grup kişiye çarptığı ve söz konusu şahısların aracın altında kaldığı görüldü.

Olay yerine Mısır güvenlik ekipleri sevk edilirken, 3 yaralı Faqous General Hospital'e kaldırıldı. Yaralılardan birinin komada olduğu öğrenildi. - KAHİRE

Mısır'da kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri
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