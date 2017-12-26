Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayta geçirilen "Misafirimiz Öğretmenimiz" projesi ile kırsal mahallelerdeki öğretmenler şehir merkezinde misafir ediliyor.



Proje kapsamında Mazıdağı ilçesinde Gümüşyuva İlk ve Ortaokulu, Aksu, Karasu, Görgüze, Armağan, Duraklı, Gümüşpınar, Ulutaş, Ürünlü, Çayönü, Kocakent, Yücebağ, Yetkinler ve Şanlı ilkokulları ile Savur ilçesinde Şenocak Beyazıt Boran İlk ve Ortaokulu ile Kocahöyük İlkokulu öğretmenleri Mardin'de ağırlandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Öğretmenevi'nde kahvaltıda bir araya geldiği öğretmenlerle bir süre sohbet etti.



Milli Eğitim Müdürü Sarı, kahvaltının ardından öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.



Öğretmenler, kahvaltının ardından Mardin'de tarihi ve turistik yerleri gezdi.