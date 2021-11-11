Misafir uyarlama mı? Misafir dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Misafir dizisi yabancı versiyonu ne?
Ekranların yeni dizisi Misafir uyarlama mı merak ediliyor. Fox TV'de bugün başlayan Misafir dizisi uyarlama mı? Misafir dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Misafir dizisi yabancı versiyonu ne? İşte bilgiler...
Misafir uyarlama mı? Misafir dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Misafir hangi film veya diziden uyarlama? Misafir konusu ne? Misafir oyuncuları kimler?
Fox TV'nin yeni dizisi Misafir, Oasis dizisinin uyarlaması olacağı belirtildi.
Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.
Gece (Hazal Kaya)
Erdem (Buğra Gülsoy)
Giray (Ozan Dolunay)
Oğuz (Bülent Şakrak)
Betül (Nezaket Erden)
Deniz (Salih Demir Ural)
Balım (Zeyno Asya Orçin)
Toprak (Emir Kaan Özkan)
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