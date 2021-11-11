Misafir uyarlama mı? Misafir dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlamadır? Misafir dizisi yabancı versiyonu ne?

Misafir uyarlama mı? Misafir dizisi hangi yabancı diziden uyarlamadır? Misafir hangi film veya diziden uyarlama? Misafir konusu ne? Misafir oyuncuları kimler?

MİSAFİR UYARLAMA MI? HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Fox TV'nin yeni dizisi Misafir, Oasis dizisinin uyarlaması olacağı belirtildi.

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesi anlatılacak.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gece (Hazal Kaya)

Erdem (Buğra Gülsoy)

Giray (Ozan Dolunay)

Oğuz (Bülent Şakrak)

Betül (Nezaket Erden)

Deniz (Salih Demir Ural)

Balım (Zeyno Asya Orçin)

Toprak (Emir Kaan Özkan)

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