Miray Daner ile ayrılan Kubilay Aka bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi
2 buçuk senedir Miray Daner'le aşk yaşayan ve dün yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını duyuran oyuncu Kubilay Aka'nın 2 gün önce bir kadınla sarmaş dolaş olduğu görüntüler ortaya çıktı.
Son olarak Çukur dizisinde rol alan genç oyuncu Kubilay Aka, dün Instagram hesabından yaptığı açıklamada 2 buçuk senedir birlikte olduğu meslektaşı Miray Daner ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Aka'nın 2 gün önce bir kadınla sarmaş dolaş çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ
Ayrılık açıklamasıyla herkesi duygulandıran Kubilay Aka, Kadraj Magazin'de yer alan habere göre; 2 önce Arnavurtköy'de bulunan bir barda adı henüz bilinmeyen bir kadınla samimi şekilde zaman geçirdi. Aka'nın bu görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Çıkan görüntülerin ardından Aka'dan herhangi bir açıklama gelmedi.
"İLİŞKİMİZİN SONUNA KADAR O GÖZLERDEN BAŞKA GÖZE BAKMADIM"
Yakışıklı oyuncu, Miray Daner ile ayrıldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: "Söyleyecek çok fazla şey var, susacak da... Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. Bundan sonrası için dostluğumuz baki kalacak sevgimse ebedi. İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz."
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Vaaayyyyyiiiiii..... dün Erkek sözleri.....lang lang.. Bu gün?!!! Haaa..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tabureden düşecem lütfen tutunuz demiş adam da kavramışCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Bıktık Ulan Bu Artist lerin ''AŞNA FİŞNA, sından.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Suraya bak zina nekadar normal olduCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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Önceden ayrilik tarihini vermistim ama 12 gün hat yapmisim, yani 12 gün uzun sürmüs, bu yüzden uyku girmez artik gözlerime. . . Baba ben dervis miyem; hirkami giymis miyem; Ben sevdim onlar aldi; Ben gerzek miyem. . . (uyarlanmistir)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Göze bakmamış elle kontrol yapmış haklı adamCevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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şimdi herkes chpye ait belediyelerdeki işe alınan akrabaları yadırgıyorda niye akpli akrabalara kimse bişey demiyor ulan adamlar burda sabah 9 akşam 4 kıytırık evraklar yazıp 5 bin lira maaş alıyolar be konuşturmayın beni şimdi bu yandaşları kim temizleyecek bu kurumlardan ???Cevap Yaz 27 12 Yayından Kaldır
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Bu Kubilay Aka değilki!! iftiracı yalancılar.Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
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cidden kubilay aka değil ki bu :D yapacağınız habere :D2 1 Yayından Kaldır
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KÖR MÜSÜN HATÇE6 3 Yayından Kaldır