'Minik Turan, pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayıp öldü' iddiası
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Karakaya, Sivas, Güncel

'Minik Turan, pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayıp öldü' iddiası

SİVAS'ta, 2'nci kattaki evin pencere kenarında oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atladığı öne sürülen Turan Karakaya (3), beton zemine çakıldı.

23.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:15
'Minik Turan, pencereden düşen oyuncağının peşinden atlayıp öldü' iddiası

SİVAS'ta, 2'nci kattaki evin pencere kenarında oynarken, aşağı düşürdüğü oyuncağının peşinden atladığı öne sürülen Turan Karakaya (3), beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan minik Turan, hastanede yaşamını yitirdi. 

Olay, saat 11.00 sıralarında, Diriliş Mahallesi 21'inci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Harun ve Döndü Karakaya çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Turan Karakaya, iddiaya göre, 2'nci kattaki evlerinde, pencere kenarında oyun oynamaya başladı. Bu sırada küçük çocuğun elindeki oyuncak, açık olan pencereden aşağı düştü. Oyuncağın peşinden atlayan Turan da yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Komşuların görüp, aileye haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen minik Turan, sağlık görevlilerince ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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