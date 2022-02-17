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Minik öğrencilerin kedi kurtarma heyecanı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minik öğrencilerin kedi kurtarma heyecanı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi için seferber olan belediye ekiplerini minik çocuklar heyecanla izledi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi için seferber olan belediye ekiplerini minik çocuklar heyecanla izledi. Çocukların heyecanı ise kameralara yansıdı.

Dereköy Mahallesi Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulunun yanında bulunan bir ağaçta mahsur kalan kedi için Bodrum Belediye ekipleri seferber oldu. Öğretmen ve öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler bölgeye geldi. Vinç yardımıyla kedi kurtarma operasyonu yapan belediye ekiplerini pür dikkat izleyen minik öğrenciler heyecanı ise kameralara yansıdı. Kurtarılan kedi için alkış çalan öğrenciler kediyi sevmeyi de ihmal etmedi. Kedi sahibine teslim edilirken minik öğrenciler ise rahat bir nefes aldı. - MUĞLA

Minik öğrencilerin kedi kurtarma heyecanı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ahmet Zeki, Bodrum, Muğla, kedi, 3. Sayfa, Haberler

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