Minik öğrenciler sağlıkçı abla ve abilerinin haftalarını hazırladıkları videoyla kutladı Sağlık Haftası kapsamında Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencileri sağlık çalışanları için duygularını ifade ettikleri bir video hazırlandı.

Sağlık Haftası kapsamında Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencileri sağlık çalışanları için duygularını ifade ettikleri bir video hazırlandı. Sağlık çalışanlarına moral verebilmek adına hazırlanan video Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Erenler ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencileri Sağlık Haftası kapsamında hazırladıkları video ile sağlıkçıların haftasını kutladı. Minik öğrencilerin, sağlık personeli için duygularını ifade ettikleri video ise Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç tarafından, sağlık çalışanlarına moral verebilmek adına sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa süre içerisinde etkileşim alan paylaşımda Kılıç, "Sn. Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza, ülkemizin güzel yarınlarından bir hediye armağan ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız iyi ki varsınız. Sizlere moral vermek adına çocuklarımızın sürprizini size iletmek istedik. Sağlık haftanız kutlu olsun. #BirlikteBasaracagiz #EvdeKalTürkiye #DünyaSağlıkGünü" sözlerine yer verdi.

Öte yandan, sağlık çalışanları için duygularını ifade etmek amacıyla hazırlanan videoda ise, "İçerisinde bulunduğumuz bu kritik durumu sıfır noktasından yaşayan siz değerli sağlık çalışanları, canlarını ve ailelerini hiçe sayarak çalışıyor. Sevgili doktor abilerimiz, hemşire ablalarımız sizler bizim koruyucularımızsınız. Bu zor zamanda bizler için gecesini gündüzüne katan sağlık personellerimizin Allah yardımcısı olsun. Siz bizim için oradasınız, biz sizin için evdeyiz. Bizim için can ve başla çalışan tüm sağlıkçılarımızın günü kutlu olsun. Onlar bizim kahramanlarımız. Kötü günler geçecek, iyi günler gelecek. Onlar anne ve babalarımız gibi iyi ve kötü günlerimizde yanımızdalar, sizleri çok seviyoruz. Kalbimiz ve dualarımız sizinle" diyen minik öğrenciler, sağlıkçı abi ve ablalarının Sağlık Haftasını kutladı. - SAKARYA

Kaynak: İHA