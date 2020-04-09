Minik öğrenciler sağlık haftasına dikkat çekti
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Minik öğrenciler sağlık haftasına dikkat çekti

DÜZCE (İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu'nun minik öğrencileri evlerinde sağlık haftasına dikkat çeken çalışmalar yaptı.

09.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:37
Minik öğrenciler sağlık haftasına dikkat çekti

DÜZCE (İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu'nun minik öğrencileri evlerinde sağlık haftasına dikkat çeken çalışmalar yaptı.

Şükran Öney Anaokulu uzaktan eğitim planlaması kapsamında 3-4 ve 5 yaş öğrencilere özel ev ödevleri verdi. 3 Yaş Minik yıldızlar sınıfı Sağlık Haftası kapsamında evde eğitimde sağlıklı beslenmenin önemini kavrayarak bol proteinli kahvaltı yaptı. 4 yaş sınıfları ise Sağlık haftasının önemine dikkat çekerek sağlıklı olmak için neler yapılması gerektiği hakkında beyin fırtınası yaptı. Öğrencilere internet üzerinden bilmeceler soruldu. Sağlık şarkısı söylendi. İskelet dansı yapıldı. Tuz seramiği yoğurup sanatsal eserler oluşturdu. 5 yaş sınıfı öğrencileri ise açık uçlu sorularla eğlenceli cevaplarla güne başladı. Okunanı anlama etkinliğinde ne kadar dikkatli oldukları öğretmenler tarafından öğrencilere soruldu. Ellerini kağıdın üzerine yerleştiren minik öğrenciler fil resmi çizdi. Aynı sınıf öğrencilerine ayrıca su doku etkinliği düzenlendi. Okuldan yapılan açıklamada "5 yaş sınıflarımız sorulan açık uçlu sorularla eğlenceli cevaplarla güne başladılar.Okunanı anlama etkinliğinde ne kadar dikkatli oldukları sorularla ölçüldü. Ellerini kağıdın üzerine yerleştirerek fil resmi çizdiler. Sudoku etkinliğiyle zihinlerini kuvvetlendirdiler. Çiçeklerinde sevgiye ihtiyaçları olduğunu suda açan çiçek deneyimizde gözlemlediler. Evlerinde dedektif olup annelerinin hazırladığı ipuçlarını bularak hazineye ulaştılar. Gözleri bağlıyken yere düşen eşyaların neler olabileceğini tahmin etmeye çalıştılar" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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