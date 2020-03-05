Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

05.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:17

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığını duyurmasının ardından yüz binlerce mülteci Türkiye-Yunanistan sınırına yığıldı. Yunanistan'ın mülteci geçişlerine izin vermediği bölgede zaman zaman yürek sızlatan görüntüler yaşanıyor.

YUNANİSTAN MÜLTECİLERE TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Türkiye'de yaşayan binlerce mülteci aileleri ile birlikte sınırı geçerek Avrupa'ya gitme umuduyla Edirne'ye geldi. Mülteciler birçok kez Yunan askerlerinin zulmü ile karşılaştı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeden silah ve ellerinde bulunan coplar ile saldıran Yunan askerleri, dünya medyasında büyük tepki çekti.

MİNİK MÜLTECİNİN DÜŞE KALKA İLERLEMESİ YÜREKLERİ SIZLATTI

Durumdan en çok etkilenen her zamanki gibi yine minik bedenler oldu. Annesinin peşinden tarlada gitmeye çalışan küçük bir mülteci düşe kalka ilerlemesi görüntülere yansıdı. Silah sesler gölgesinde umuda atılan minik adımlar izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Kaynak: İHA