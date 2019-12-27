Minibüs takla attı: 1 yaralı
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Minibüs takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

27.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:35
Minibüs takla attı: 1 yaralı

'ın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Kahta Çayı yakınlarında (25) yönetimindeki 02 AAP 953 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.


Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Emrah Tan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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