Minibüs şoförlerinin kemerli kavgası kameraya yansıdı
İstanbul Bahçelievler'de iki minibüs şoförü arasında yolcu alma kavgası çıktı. Yolcuların ayırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelievler'de iki minibüs şoförü arasında yolcu alma kavgası çıktı. Sürücülerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırırken, kavgayı yolcular ayırdı. Kavga anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
KAVGAYI YOLCULAR AYIRDI
Olay, Yenibosna, Kuleli Durağı'nda dün akşamüstü meydana geldi. Aynı hatta çalışan iki minibüs şoförü arasında yolcu alma yüzünden kavga çıktı. Araçlarından inen iki sürücü tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Kavgayı araya giren yolcular ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
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devletimiz oy icin taksi dolmus mafyalarina göz yumuyor vatandas kimin umrundaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİRAZDAN DURAKTA ÇAY İÇECEKLER KEKOLAR KARŞILIKLI.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu ülkenin kralı bu adamlar ne kural ne ışık tanır yeşilde durur yolcu alır kırmızıyı hiç iplemez yaya mı varmış o sırada geçiş hakkın mı varmış hiç bakmaz . bişey desen ekmek parası der vayy beCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bırakaydınızda yeseydiler birbirlerini. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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NİYE AYIRIYORSUNUZ BIRAKIN BİRBİRİNİ ÖLDÜRSÜNCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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