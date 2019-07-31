Minibüs şoförlerinin kemerli kavgası kameraya yansıdı

Bahçelievler'de iki minibüs şoförü arasında yolcu alma kavgası çıktı. Sürücülerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırırken, kavgayı yolcular ayırdı. Kavga anları, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

KAVGAYI YOLCULAR AYIRDI

Olay, Yenibosna, Kuleli Durağı'nda dün akşamüstü meydana geldi. Aynı hatta çalışan iki minibüs şoförü arasında yolcu alma yüzünden kavga çıktı. Araçlarından inen iki sürücü tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Kavgayı araya giren yolcular ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA