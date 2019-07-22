Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Kaval idaresindeki 12 D 0078 plakalı yolcu minibüsü ile Kadir Acar'ın kullandığı 35 FM 135 plakalı otomobil Bingöl-Erzurum kara yolunun 17'nci kilometresindeki Ilıcalar beldesinde çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Kaval, olay yerinde hayatını kaybetti, iki araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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