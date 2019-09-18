Mini etekli paylaşım yapan Buse Varol bin pişman oldu! Sosyal medya hesabından isyan etti

18.09.2019 09:31

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, doğumdan sonra verdiği 21 kiloyla eski fit görüntüsüne tekrar kavuşmuştu. Varol son olarak Instagram hesabından yaptığı mini etekli paylaşımla çok konuşuldu. Varol siyah mini eteği ve sağ omzu açık bluzuyla yaptığı kombinini ayna karşısında çektiği videoyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak Varol bu hareketinden pişman oldu.

"ÇOK SAÇMA VE ÇOCUKÇA"

Varol'un yaptığı paylaşıma bazı takipçilerinden olumsuz yorum geldi. Varol, "Çok saçma çocukça, çok kötü" yorumlarını görünce çileden çıktı.

"BENİ BİR SALIN"

Buse Varol, mini etek giydiği için eleştiri yağmuruna tutulunca son noktayı koydu "Beğenmiyorsanız takipten çıkın. Bu işler anneliğimi sorgulayarak olmuyor! Beni bir salın"

"HAYRANIM"

Varol'a eşi Alişan da destek çıktı. Alişan "Ben Buse'nin giyim tarzına hayranım" dedi.