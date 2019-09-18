Mini etekli paylaşım yapan Buse Varol bin pişman oldu! Sosyal medya hesabından isyan etti

Mini etekli paylaşım yapan Buse Varol bin pişman oldu! Sosyal medya hesabından isyan etti

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medyadan mini eteğiyle yaptığı paylaşıma bin pişman oldu. Varol'un paylaşımına bazı takipçileri "Çok kötü" yorumları yaptı.

18.09.2019 09:31
Mini etekli paylaşım yapan Buse Varol bin pişman oldu! Sosyal medya hesabından isyan etti

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, doğumdan sonra verdiği 21 kiloyla eski fit görüntüsüne tekrar kavuşmuştu. Varol son olarak Instagram hesabından yaptığı mini etekli paylaşımla çok konuşuldu. Varol siyah mini eteği ve sağ omzu açık bluzuyla yaptığı kombinini ayna karşısında çektiği videoyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak Varol bu hareketinden pişman oldu.

"ÇOK SAÇMA VE ÇOCUKÇA"

Varol'un yaptığı paylaşıma bazı takipçilerinden olumsuz yorum geldi. Varol, "Çok saçma çocukça, çok kötü" yorumlarını görünce çileden çıktı.

"BENİ BİR SALIN"

Buse Varol, mini etek giydiği için eleştiri yağmuruna tutulunca son noktayı koydu "Beğenmiyorsanız takipten çıkın. Bu işler anneliğimi sorgulayarak olmuyor! Beni bir salın"

"HAYRANIM"

Varol'a eşi Alişan da destek çıktı. Alişan "Ben Buse'nin giyim tarzına hayranım" dedi.

Mini etekli paylaşım yapan Buse Varol bin pişman oldu! Sosyal medya hesabından isyan etti
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YORUMLAR (10)

  • HASAN BASRİ:
    alan razı satan razı kocası giyim tarzından memnunmu mennun hanımı kendi teşhir ediyormu ediyor sanane sana ne
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  • ADINIZI YAZIN:
    kimse kimsenin hayatına karışmasın helede karşındaki bayan bi anneyse annelini sorukulamasın
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  • ADNAN:
    ee buse hanım ünlüsünüz ünlü kocanız var instagrama o fotoyu ben atmadım. bunlara darılcaksanız olmaz. futbolcu olup tekme yemicem demek bu. kapatırsın yoruma olur biter. ama olur mu hiç öyle yorumsuz foto da olmuyo dimi
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  • MURAT:
    Alişan hanii Ekrem İmamoğlu seçilirse ülkeyi terk ederim diye bağırıyordunnnn. . Neden terk etmedin
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  • MERSİN''Lİ:
    Pislik , bu ülkenin yüz karası . . . . Hala ayrımcılık yapıyorsunuz SAKARYALI sana diyorum , sana . Ben Mersin''liyim ama Muşlu kişiler adına yazıyorum . Allah''ın yobazı , siz böyle şucu sunuz bucu sunuz dediğiniz sürece bu güzel ülke düzene girmeyecek . . . Adam olmadınız gitti
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  • ADINIZI YAZIN:
    Bu kadın’dan ne Anne ne evin kadını olur yakında nedemek istediğimi anlarsınız. Alişan başını taşlara vuracak ben ne yaptım diye yanlış yaptın Alişan çok yanlış yaptın
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  • KARA:
    Sen sakarya lı olunca sosyetik mi oluyorsun kokoş hayatında göremediğin binemediğin arabalara evlere onlar sahip seni boş beleş gariban giyeceğin elbisen yok milleti karalama muş lu olunca afikalı somalili mi oluyor o zaman askere de almayın doğuluları. . . .
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