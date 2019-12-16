Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran güzel oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan Mine Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla yayınladı.
16.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:04
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Oyuncu, yoga yaparken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Mine Tugay'ın paylaşımı 316 binin üzerine beğeni ve binlerce yorum aldı.
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