Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Haberler » Magazin » Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı - Magazin

Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran güzel oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Amuda kalkan Mine Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla yayınladı.

16.12.2019 19:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:04
Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu , yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu, yoga yaparken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaştı. Amuda kalkan Tugay, o anları "Dengede kalmak" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Mine Tugay'ın paylaşımı 316 binin üzerine beğeni ve binlerce yorum aldı.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler