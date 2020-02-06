: Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı

06.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:12

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram hesabından bir #TBT paylaşımı yapan Mine Tugay, mavi dantelli elbisesiyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Hayranları Mine Tugay'ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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