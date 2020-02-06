Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
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Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

06.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:12
Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı

'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu , sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram hesabından bir #TBT paylaşımı yapan Mine Tugay, mavi dantelli elbisesiyle takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Hayranları Mine Tugay'ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.


Haber Videosu

: Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
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