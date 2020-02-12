Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.
TATİLDEN BALKON POZU PAYLAŞTI
41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor.
Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı balkon pozuyla takipçilerinden kısa sürede hayli beğeni aldı.
Haber Videosu: Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
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NEDEN BU ÜNLÜLER HEP BİR TARAFLARINI GÖSTERMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE MÜCADELE EDİYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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türkan şoray daha güzelCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bacakları çok güzelmiş, tam benlik bu hatun. :)))))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sakaryalı hatun sen değişikmi oldun la.sana fazla gazoz dedim niye beni dinlemedin laYayından Kaldır
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:)))Yayından Kaldır
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Selam çıtırlar:))))))))Yayından Kaldır
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HAYIR BENLİK. BEN DAHA ÖNCE GÖRDÜM.Yayından Kaldır
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Bir dizide rol alan sanal alemde takipci bulan kendini birsey zannediyor. Birezilya''li Pele''yi örnek alin. Bugün istisamla gösterdiginiz o vucutunuzu yarin kapatmak icin urasacaksiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır