Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
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Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterine hayat veren Mine Tugay'ın, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

12.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:52
Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu , sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.

TATİLDEN BALKON POZU PAYLAŞTI

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor.

Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı balkon pozuyla takipçilerinden kısa sürede hayli beğeni aldı.


Haber Videosu

: Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
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