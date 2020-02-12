: Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi

12.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:52

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Mine Tugay, verdiği pozlarla çok konuşuluyor.

TATİLDEN BALKON POZU PAYLAŞTI

41 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram'da hem gündelik hayatından hem rol aldığı projelerden hem de sponsorlu paylaşımlar yapıyor.

Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı balkon pozuyla takipçilerinden kısa sürede hayli beğeni aldı.

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