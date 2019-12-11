: Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti

11.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:33

Zalim İstanbul dizisinde gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazanan Mine Tugay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından sıklıkla söz ettiriyor.

1978 doğumlu güzel oyuncu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda güzelliğiyle göz doldururken, üç milyona yaklaşan takipçisi tarafından sürekli olarak övgü dolu mesajlar alıyor.

BACAK DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

Sosyal medya hesabında genellikle selfie'ye yer veren Mine Tugay, bu kez bacak dekolteli pozuyla dikkatleri üzerinde topladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı.

KIRMIZI BİKİNİLİ PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Öte yandan Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaz aylarında sahilde verdiği kırmızı bikinili pozunu paylaştı. 41 yaşındaki güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

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