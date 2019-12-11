Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti
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Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde "Şeniz" karakterinde izlediğimiz başarılı oyuncu Mine Tugay, bacak dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı. Mine Tugay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

11.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:33
Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti

Zalim dizisinde gösterdiği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazanan , sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından sıklıkla söz ettiriyor.

1978 doğumlu güzel oyuncu hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda güzelliğiyle göz doldururken, üç milyona yaklaşan takipçisi tarafından sürekli olarak övgü dolu mesajlar alıyor.

BACAK DEKOLTELİ POZU OLAY OLDU

Sosyal medya hesabında genellikle selfie'ye yer veren Mine Tugay, bu kez bacak dekolteli pozuyla dikkatleri üzerinde topladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni aldı.

KIRMIZI BİKİNİLİ PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Öte yandan Mine Tugay, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaz aylarında sahilde verdiği kırmızı bikinili pozunu paylaştı. 41 yaşındaki güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı.


Haber Videosu

: Mine Tugay'ın bacak dekolteli pozu Instagram'ı yıktı geçti
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