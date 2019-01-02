Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı
İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içinden 2 kaçak göçmen çıktı. Olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen polis ekipleri, minderin içinden çıkan göçmenleri gözaltına aldı.
İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da koltuk minderlerinin içinden 2 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.
KOLTUK MİNDERLERİNİN ARASINDAN ÇIKTILAR
İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı.
BÖYLESİ İLK KEZ OLUYOR
Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (10)
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yuhCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam yata yata sinirdan geciyormus iste..yakinda kendilerini drona insansiz hava aracina baglayip gecerler siniri. Yada mancinikla firlatirlar göcmenleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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ahhh bide şu araplar gitse ülkemizden sg suriyeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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:)) sanki uykudan kadırmışlar gibi bakmıyorlarmı birde gülsem mi ağlasam mı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu ne rezilliktir ya kendi ülkenizde kendi imkanlarınızla yaşayın .birlik olup ülkem için ne yapabiliriz demiyorlar da fare gibi delikten çıkmaya bakıyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır