Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme SonuçlarıÖzyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 26 Temmuz 2021 tarih ve 31549 sayılı T. C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete 6345/2/1-1 no.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 26 Temmuz 2021 tarih ve 31549 sayılı T. C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete 6345/2/1-1 no. lu Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları için lütfen tıklayınız.
*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında aday isimleri ön değerlendirme tablosunda şifrelenmiştir.
Sınav Tarihi : 19 Ağustos 2021 Perşembe
Pandemi tedbirleri kapsamında sınav online olarak düzenlenecektir. Sınav linkleri adaylarımızla mail yoluyla paylaşılacaktır.
Kaynak: Habermetre