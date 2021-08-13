Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme SonuçlarıÖzyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü 26 Temmuz 2021 tarih ve 31549 sayılı T. C. Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazete 6345/2/1-1 no.