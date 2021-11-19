Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Araştırma Görevlisi Sonuçları -İletişim ve Tasarımı Bölümü

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Araştırma Görevlisi Sonuçları - İletişim ve Tasarımı Bölümü

31. 07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri" uyarınca, 18. 10. 2021 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan ilana istinaden 12 Kasım 2021 tarihinde Özyeğin Üniversitesinde yapılan sınav sonucunda başarılı bulunan adaylar aşağıda belirtilmiştir.

ADI SOYADI ZELİHA İNCİ ASAL ONUR TURGUT

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