Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eseri'nde bayram sabahı tekbir sesleri Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı sabahı bir ilk gerçekleşti.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Selimiye Cami'nde, Ramazan Bayramı sabahı bir ilk gerçekleşti. Pandemi nedeniyle bayram namazı kılınamayan ve ibadete kapalı olan Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabette tekbir sesleri yükseldi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Kaynak: İHA