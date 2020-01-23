İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı
İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline "domuz gribi" şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle olağanüstü hal ilan edilip acilin kırmızı alanı kapatıldı.
İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline domuz gribi şüphesiyle bir hasta geldi. Güvenlik nedeniyle hastane acilindeki kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken, hastalanan kadına yapılacak tetkikler sonrası teşhis konulacak.
HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüsün özelliklerini taşıması sebebiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde bulunan kırmızı alan, önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı.
Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.
Haber Videosu: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı
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GERÇEKTEN ARTIK NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRIR OLDUK . SOKAĞADAMI ÇIKMAYALIM NE YAPALIM YANİ . HASTA OLMAKTA SUÇ OLDU . HASTANEYE DE GİTMEYE KORKAR OLDUK SIRF BU SALGIN HASTALIKLAR YÜZÜNDEN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hani yoktu bakan çıkıp açıklama yapıyor bir de salgının boyutları çok büyük insanlardan saklıyorlarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bu ülkede gripten daha bulaşıcı bir şey var o da aptallık. . .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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ipini koparanı alın bakalım sonu ne olacak bravo devam edinCevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
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şaka mısınız siz ya 10 kişiden 1i domuz gribi zaten yeni mi paniklemeye başladınızCevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır