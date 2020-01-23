İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı
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İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi aciline "domuz gribi" şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle olağanüstü hal ilan edilip acilin kırmızı alanı kapatıldı.

23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:54
İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı

İstanbul Devlet Hastanesi aciline domuz gribi şüphesiyle bir hasta geldi. Güvenlik nedeniyle hastane acilindeki kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken, hastalanan kadına yapılacak tetkikler sonrası teşhis konulacak.

HASTANEDE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüsün özelliklerini taşıması sebebiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde bulunan kırmızı alan, önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı. Çalışanlara maske dağıtıldı.

Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İstanbul'da domuz gribi şüphesiyle, bir hastane acilinin kırmızı alanı kapatıldı
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HABER YORUMLARI (5)

  • ADINIZI YAZIN:
    GERÇEKTEN ARTIK NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRIR OLDUK . SOKAĞADAMI ÇIKMAYALIM NE YAPALIM YANİ . HASTA OLMAKTA SUÇ OLDU . HASTANEYE DE GİTMEYE KORKAR OLDUK SIRF BU SALGIN HASTALIKLAR YÜZÜNDEN.
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  • HASAN:
    Hani yoktu bakan çıkıp açıklama yapıyor bir de salgının boyutları çok büyük insanlardan saklıyorlar
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