Mimar Fatoş Eker'in tasarımları büyük ilgi görüyor

Son dönemlerde sıra dışı tasarımlarıyla hem yurtiçi hem de yurtdışına verdiği hizmetler ile ünlülerin de gözde mimarı olan Fatoş Eker'in tasarımları sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

İrem Derici, Ebru Destan, Bülent Ersoy, Polat Yağcı, Ali Güneş, Marcio Nobre, Çiğdem Akmam, Ceren Hindistan gibi daha pek çok ünlünün de mimarı olan Fatoş Eker, birbirinden özgü tasarımlarını sosyal medyadan her gün takipçileriyle paylaşıyor.

Özellikle İtalya'nın lüks tasarımlarından esinlenen ve lüks ile modernliği bir arada gösteren, aynı zamanda da danışanlarına rengarenk bir dünya inşa ettiğini vaad eden ünlü mimar Fatoş Eker, yakın zamanda yapacağı büyük bir çekiliş ile, gerçekten ihtiyaç sahibi olan üç ailenin evini yenileyecek. Demet Akalın'ın haberlere konu olan kızı Hira'nın odası, internet fenomeni Eylül Öztürk'ün tüm güzellik merkezlerinin ve Sinan Akçıl'ın yeni evinin de mimarı olan Fatoş Eker, bu davranışlarıyla büyük takdir topluyor.