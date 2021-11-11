Mimar Başak Cengiz'in öldürüldüğü kılıçlı saldırı, kameralara yansıdı - Haberler
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Mimar Başak Cengiz'in öldürüldüğü kılıçlı saldırı, kameralara yansıdı

AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
Mimar Başak Cengiz'in öldürüldüğü kılıçlı saldırı, kameralara yansıdı

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor. Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

Mimar Başak Cengiz'in öldürüldüğü kılıçlı saldırı, kameralara yansıdı

AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri
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