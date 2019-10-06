Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik

Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten, Türkiye'ye İstiklal Marşı'nı yeniden ezberletti! Demet Akalın da milyonluk İstiklal Marşı sorusunu 10 kıtayı bilmesi sayesinde kazanan tıp öğrencisi Arda Ayten'i tebrik etti.

06.10.2019 13:18
Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik

Murat Yıldırım'ın yerini yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktığı Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezon ilk bölümüyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Yıllardır büyük ödülü kimsenin kazanamadığı yarışmada bir ilk yaşandı. 19 yaşındaki Arda Ayten, 1 milyonluk soruya doğru cevap vererek yarışma tarihine geçti.

"DAHA GÜZEL BİR AKŞAM OLAMAZDI"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve dün akşam tüm Türkiye'ye İstiklal Marşı'nı ezberleten Arda Ayten ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da gündemine girdi. Akalın, Twitter hesabından "Ne güzel ezberlemiştik bizde zamanında. Daha güzel bir akşam olamazdı. Tebrikler Atv! Tebrikler enişte uğurunla devam et inşallah." diyerek yarışmanın yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'na da övgü yağdırdı.

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YORUMLAR (9)

  • YAZIK:
    esasında çok normal olan ve zaten her bireyin istiklal marşımızı bilmesi gereken bir durum ne kadar da abartılıyor değil mi. çünkü toplum bu duruma alışık değil. çünkü toplum istiklal marşının 10 kıtasını da ezbere bilmiyor. bilen de göğe çıkartılıyor. aslında durumumuzun vahim olduğunu gösteriyor. demet akalın da bilmiyor belli ki. . zaten ne işi olur ki istiklal marşıyla, yazık tekrar tekrar. .
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  • ERKAN:
    Demet tebrikle olmuyor,davet et oynat klibinde 200 yada üçyüz bin çatlat çocuğa senin hayrını görsün.ömür boyu ünüverste okumak istiyorum diyor çünkü.1 milyondan anasını bir ev kendinede evlendimi.nişan falan para bitti
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  • HOPPALA:
    Ya böyle faydasız hiç bir TV kanalı izlemedim izlmemde ama söz konusu yenilikse dalavere söz konusu kesindir
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  • DAVAROLARIN MEMO:
    Demet tebrik etmeseydi zaten kimse kıymet bilmiyordu.Iyiki varsin demet dediğin gibi herkezzzzz farkina vardi
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