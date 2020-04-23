Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
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Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21:00'de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi.

23.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:08
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

Koronavirüsü önlemleri kapsamında TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü vatandaşlar evlerinde kutladı.Saat 21:00'de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ACİL SERVİS ÖNÜNDE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Kırklareli'nde vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları da acil servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi

SARIKAMIŞ'TA MEŞALELİ BAYRAKLI 23 NİSAN COŞKUSU

Kars Sarıkamış'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları korona virüs salgınından dolayı evlerde coşkuyla kutlandı. Sarıkamış'ta meşaleli ve bayraklı 23 Nisan coşkusu ise renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıkamış Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce vatandaşlara dağıtılan meşaleler ve Türk Bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Sarıkamış'ta da saat 21.00 İstiklal Marşı'nın okuyarak 23 Nisan kutlamalarını başlattı. Ellerindeki meşaleleri yakan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte bayrakları sallayarak 100. yıl marşını söyledi.

Balkonlarına çocuklarıyla birlikte çıkan vatandaşlar gönüllerince 23 Nisan coşkusunu yaşadılar. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi

GAZİANTEP TEK YÜREK OLDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonlarına çıkan Gaziantepliler, İstiklal Marşı okudu.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonlarına çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ile balkon ve pencerelere çıkanlar, alkış tutarak İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar, korona virüs nedeniyle sokağa çıkılamayınca saat 21.00 itibariyle Türk bayraklarıyla süsledikleri balkonlarından Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramı kutladı. İstiklal Marşı'nın yankılandığı kentte, polis ekipleri de saygı duruşunda bulundu.

ANKARA'DA YOĞUN BAKIM ÇALIŞANLARI İSTİKLAL MARŞI'NI HASTANEDE OKUDU

Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı. Sağlık çalışanları İstiklal Marşının ardından asker selamı verdi.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

Ankara Şehir Hastanesi korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tüm Türkiye'de balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı. Açtıkları bayrakla İstiklal Marşı'nı seslendiren çalışanlar marşın ardından asker selamı verdi.

KAYSERİ'DE VATANDAŞLAR, AY YILDIZLI BAYRAKLAR EŞLİĞİNDE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Kayseri'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Vatandaşlar Kocasinan Belediyesi Beyazşehir Mahallesi'nde düzenlediği etkinliğe balkonlarından eşlik etti.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

ADANA, MERSİN, HATAY VE OSMANİYE'DE VATANDAŞLAR İSTİKLAL MARŞI'NI BALKONDAN OKUDU

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Adanalılar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi. Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü. Marşın ardından bazıları müzik eşliğinde eğlenirken, havai fişek gösterileri renkli görüntü oluşturdu.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

MERSİN

Duyurular üzerine Mersin'de saat 21.00 olduğunda vatandaşlar, Türk bayrakları, balon ve Atatürk resimleriyle süsledikleri evlerinin balkon ve pencelerine çıktı.İstiklal Marşı'nı okuyan Mersinlilerin bazıları alkışla tempo tuttu.

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Türk bayrağı sallayıp, alkışlarla tempo tutan vatandaşlar çalınan marşlara da eşlik etti.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

OSMANİYE

Osmaniyeliler ise balkon ve pencerelerine çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okudu, Türk bayrağı sallayıp alkışlarla tempo tuttu. Bazı evlerin damlarından havai fişekler atılırken, bazı evlerde vatandaşlar ışıkları açıp kapattı.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

DENİZLİ'DE İSTİKLAL MARŞI, 23 NİSAN COŞKUSUYLA BALKONLARDAN SESLENDİRİLDİ

Denizli'de vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21:00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

İZMİR, DENİZLİ, AYDIN, MANİSA VE UŞAK'TA TEK YÜREK İSTİKLAL MARŞI SESLENDİRİLDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Televizyon kanallarından yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından söylenen İstiklal Marşı'na vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

İzmir'de Kadifekale ve kentin çeşitli noktalarında havai fişekler atıldı. Konak ilçesindeki Karataş semtinde ışık gösterisi yapıldı ve uçan balonlar havaya bırakıldı. Vatandaşlar, ışıklarını yakıp söndürerek coşkuya ortak oldu.

DENİZLİ

Denizlililer, evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra vatandaşlar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Öte yandan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, camdan Horoz Heykeli önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Türk bayrakları açıldı. Havai fişek gösterileri yapıldı.

AYDIN

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarında etkinlik düzenledi.

Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar

Etkinlik kapsamında belediye otobüsü üzerindeki müzik ekibi eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar evlerinin balkonundan marşa eşlik etti.

MANİSA

Manisa kent merkezi ve 17 ilçede, İstiklal Marşı balkonlardan hep bir ağızdan söylendi. Ardından vatandaşlar, balkonlardan Türk bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti.

Bazı noktalarda vatandaşlar meşale yakarak coşkuya katıldı.

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UŞAK

Uşak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişinin ardından seslendirilen İstiklal Marşı'na vatandaşlar balkonlarından iştirak etti. İstiklal Marşı'nın ardından oluşturulan konvoy, kenti turladı.

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Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar
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