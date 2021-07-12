Milyonda bir olay: Havadaki golf topuna yıldırım çarptı

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ABD'nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

ABD'nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

ABD'de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.

Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, "Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı