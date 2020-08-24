Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
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Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi

MARMARİS açıklarına demirlenen, kıtalar arası tekne taşımacılığı yapılan kargo gemisi 'Yacht Express' ile getirilen milyon dolarlık 5 yat, denize indirildi.

Milyon dolarlık yatlar, Marmaris'e kargo gemisiyle geldi
24.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:17

MARMARİS açıklarına demirlenen, kıtalar arası tekne taşımacılığı yapılan kargo gemisi 'Yacht Express' ile getirilen milyon dolarlık 5 yat, denize indirildi. Bu yatlar yerine 5 yat, başka denizlere götürülmek üzere kargo gemisine yüklendi.

Uluslararası şirketler grubunun yat nakliyesi faaliyetlerinde bulunan kargo gemisi 'Yacht Express' Marmaris açıklarına demirlendi. 209 metre uzunluğu ve 32 metre genişliği ve dikkat çeken kargo gemisi ile İtalya ve İspanya'dan getirilen milyon dolarlık yatlar, 5 saatte denize indirilip, sahiplerine teslim edildi. Daha sonra 'Yacht Express'te, başka denizlere götürülecek, değeri 5 ile 15 milyon dolar arasında değişen 4 motor yat ve 1 yelkenli için hazırlıklara başlandı. Denize batırılan kargo gemisine, 3 saat içinde taşıyacağı yeni yatlar yüklendi. Gemiye teknelerin yüklendiği bu anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yatların Yunanistan'ın Rodos Adası, İtalya ve Fransa'ya götürülüp, sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

DÜNYANIN EN HIZLI YAT KARGO GEMİLERİNDEN 

'Yacht Express', 2007 yılında denize indirildiğinde 'dünyanın en büyük, en modern ve en hızlı kıtalar arası yat kargo gemisi' unvanını aldı. Tam yükle Akdeniz'den ABD'nin Florida eyaletine normal kargo gemisi 15 günde giderken, 'Yacht Express' 8 günde gitme özelliğine sahip. Devasa boyutlarına rağmen yakıt konusunda tasarruflu olan kargo gemisinde mürettebat için yüzme havuzları, restoran, sinema salonları, konferans salonu, jakuzi, sağlık yaşam merkezi ve oyun salonu gibi alanlar yer alıyor.


Kaynak: DHA

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