: Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Van'da yaşanan çığ felaketine destek için yola çıktı

05.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:05

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 23 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen facialarda ölü sayısı toplamda 28'ya yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir uçak, çalışmalara destek olmak için Ankara'dan Van'a doğru yola çıktı.

MSB, BÖLGEYE DESTEK UÇAĞI GÖNDERDİ

MSB yaptığı açıklamada, "Van'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara'dan Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildi" ifadelerine yer verdi.

İKİNCİ ÇIĞ FACİASI: 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van'da yaşanan acı olayda 23 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Acı olayda, 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 9 sivil vatandaşımız olmak üzere 23 kişi yaşamını yitirdi.

9 VATANDAŞIN DURUMU AĞIR

Van Valisi Bilmez, "9 vatandaşın durumu ağır, hastanelere sevk edildi. Çığ altında kaç kişinin kaldığına yönelik net bir bilgi yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp olan 2 vatandaşın arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 01.00 sularında ara verildi. Arama kurtarma çalışmaları uzman personelin görüşü alınarak bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başladı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşmesi olayı yaşandı. Bu olayda şu ana kadar 30 kişiye ulaşılırken, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından bölgeye Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt, Erzurum ve Ankara illerinden JAK dahil arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi."

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