Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel paylaştığı videoda tarihteki zaferlerden ve günümüzde Mehmetçik'in teröristlere verdiği mücadeleden bahsedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı videoda tarihteki zaferler kendine yer buldu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.

TARİHTEKİ ZAFERLER VE GÜNÜMÜZ YER ALDI

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, Çanakkale Şehitlik ve Şehitler Abidesi'nin yanı sıra kara, deniz ve havada görev yapan Mehmetçikler ve Kurtuluş Savaşı dönemini hatırlatan görüntüler yer alıyor.

BAKAN AKAR'DAN ZAFERE ÖZEL MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kutsal vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğü, asil milletin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad etti ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.

"TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Vatan savunmasının eşsiz bir örneği olan Çanakkale Muharebelerinin asil milletin fedakarlığını, her ne pahasına olursa olsun milli manevi değerlerini koruma azmini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile "Türk askerinin ruh kudreti"ni gösteren büyük bir başarı abidesi olduğunu belirten Akar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sonuçları itibarıyla tarihi bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi, asil milletimizin makus talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale'de tezahür eden milli ruh ve şuur, aynı hedefte birleşmenin, bir olmanın adıdır. Bunun en açık göstergesi sadece Anadolu'dan değil aynı kültür, inanç ve gönül coğrafyamız olan topraklardan gelerek vatanın selameti uğruna canlarını feda eden kahramanlardır. Milli Mücadele'nin kazanılmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan milli ruh ve şuur, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartımızdır. Asil milletimiz için en büyük tehlike, bu ruhtan yoksun kalmaktır."

Akar, Çanakkale ruhunu anlamak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin boynunun borcu olduğunun altını çizerek, "Çünkü bir millet, tarihine sahip çıktığı kadar millettir. Zira geçmişini bilmeyen, tarihini iyi özümsemeyen milletler için gelecek belirsizdir. Ecdadımız, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi süreç içerisinde, kanını ve canını feda ederek bu toprakları bizlere 'vatan' kılmış ve emanet etmiştir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden itibaren ebedi vatanımız olan bu toprakların bedeli, 'Vatan sana canım feda' düsturunu benimseyen şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiştir. İşte bu nedenle şanlı ordumuzun maneviyatını daima güçlü kılan ve en yüksek motivasyon kaynağı olan şehitlik ve gazilik makamları, bizi biz yapan değerlerimizin en yüceleridir." ifadelerini kullandı.

"ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının ülkenin ve asil milletin güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğine ve bundan sonra da getireceğine bundan kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğine işaret eden Akar, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Akar, hayatta olan kahraman gazilere, şehit ve gazilerin değerli ailelerine, şu anda karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde yüksek vazife bilinciyle görevlerini ifa eden silah arkadaşlarına ve onların ailelerine sağlık ve esenlikler diledi.