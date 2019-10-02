ABD ile krize yol açan F-35 programıyla ilgili konuşan Akar: F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık

02.10.2019 10:28

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 krizi hakkında yaptığı açıklamada, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: SAVAŞ UÇAĞIMIZI YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmeyi planladığını açıklamıştı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ortağı olduğu projeden çıkartılmasının bu konuda kararlılığını artırdığını da belirtmişti.

Erdoğan, "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız" demişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'ü satın alınca, ABD de Türkiye'yi üretim ortağı olduğu F-35 programından çıkarmıştı.

Kaynak: AA