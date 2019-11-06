Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek

06.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:12

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International'da katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgili Bakan Akar, "Yakında yeni bilgileri açıklayacağız." dedi. Akar ayrıca, Avrupa vatandaşı DEAŞ mensuplarının ülkelerine iade edileceğini belirterek, "Avrupa ülkeleriyle DEAŞ üyesi vatandaşlarını almaları için temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

"DEAŞ'A YÜZDE 100 KARŞIYIZ"

Akar, "ABD'nin operasyonu öncesi Bağdadi'nin yerini bilmiyorduk. DAEŞ'e yüzde yüz karşıyız, nerede olursa olsun terörle mücadeleye hazırız." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: BAĞDADİ'NİN BÜTÜN AİLE ÜYELERİ YAKALANDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındığını açıkladı.

Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalanmasına ilişkin İngilizce paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi de dahil olmak üzere bütün aile üyelerini gözaltına almış bulunmaktadır. Terör örgütlerinin peşine düşme kararlılığımızdan şüphe edenlerin, Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG ya da diğer terör örgütlerine mensup teröristleri yakalamadaki başarılı siciline bir kez daha göz atması gerekir."