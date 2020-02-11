Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı
Haberler » Güncel » Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı - Haber

Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.

11.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:15
Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı

Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Çoşkun'un Manisa 4.Bölge Müdürlüğü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası ' ne atanmasından sonra yerine Orman Mühendisi Hüseyin Gökdeniz atandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yeni görevini Ayhan Çoşkun'dan devretti.


Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Kilis'te, yaptığı hizmetlerden dolayı Ayhan Çoşkun' a teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler