Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım

"Benim için tatil demek" başlığıyla Bakanlığın ve Selçuk'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, öğrenciler kendileri için tatilin ne anlama geldiğini aktardı.

Öğrenciler, "Benim için tatil demek" ifadeleriyle başladıkları cümlelerini "eğlenmek", "parmak arası terlik", "deniz", "otel", "kafa dinlemek", "mavi sular", "dondurma", "alarm kurmamak" kelimeleriyle tamamladı.

"İYİ TATİLLER KUZULARIM"

Video sonunda Bakan Selçuk öğrencilere "Hepsi hakkınızdır, iyi tatiller." diye seslendi.

Bakan Selçuk, videoyu Twitter hesabından "İyi tatiller kuzularım" ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: AA