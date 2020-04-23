Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, temmuz ve ağustos aylarında telafi eğitimi gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirterek, "Çocuklarımızın bu kadar kapalı kalmasından sonra tatil yapmasını önemser olduk. Eylül - Ekim ayları üzerinde duruyoruz" dedi.

23.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:50

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temmuz ya da ağustos aylarında telafi eğitimi yapmayı düşünmediklerini belirterek, eylül ve ekim ayları üzerinde durduklarını ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN TATİL YAPMASINI ÖNEMSER OLDUK"

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Bakan Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Baka Selçuk, tüm öğrenciler tarafından merak edilen, "Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimleri olur mu?" sorusuna, "Türkiye'de yaz ayları bir çok coğrafi bölgede eğitimin yapılması konusunda sıcaklıkla alakalı olarak bazı zorluklar taşıyor. Çocuklarımızın bu kadar kapalı kalmasından sonra tatil yapmasını önemser olduk. Eylül - Ekim ayları üzerinde duruyoruz. Temmuz - Ağustos aylarında telafi düşüncemiz yok" şeklinde yanıt verdi.

"ÖZEL OKULLARDA YAZIN EĞİTİM VERİLECEK Mİ?"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda yazın eğitim verilecek mi?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüz yüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
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