Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'tan itibaren uygulanacak uzaktan eğitimde televizyonda hangi sınıf içeriğinin saat kaçta gösterileceğinin belli olduğunu ve hazırlıkların bir kısmının tamamlandığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 23 Mart'tan itibaren verilecek uzaktan eğitimin detaylarını aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Dünya'da ilk kez olan bir eğitim programı oluşturduk ve bu vesile ile de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleri ile ilgili içeriklere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'de de iki kişide görülen koronavirüs nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edildi. Okullar 23 Mart'tan itibaren de televizyon ve internet üzerinden derslere devam edecek.

"BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN BELİRLİ ZAMAN DİLİMLERİNDE İÇERİKLERE ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim sistemine ilişkin: "Bu durum bir tatil meselesi değildir. Küresel ölçekli tedbirler ile ilgili bir durumdur. Çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı çok önemlidir. Bu anlamda öğrencilerimiz evde iken eğitimlerinin aksamaması için Dünya'da ilk kez olan bir eğitim programı oluşturduk ve bu vesile ile de bütün öğrencilerimizin belli zaman dilimlerinde eğitimleri ile ilgili içeriklere ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz. İçeriklerimiz bir kısmı hazırdır ve bir kısmı da hazırlanmaya devam etmektedir. Bizlerin Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz bir internet ağı alt yapısı vardır. Burada bütün derslerin içerikleri, binlerce video, animasyon ve soru burada mevcuttur. Özellikle akademik destek yazılımımız ile 11 ve 12. Sınıflarımız için üniversiteye hazırlık noktasında inanılmaz bir hazırlık vardır. Bu akıllı sistemler vasıtası ile öğrencilerimiz seviye tespitini yapabilir ve kişiye özel deneme sınavı alabilir. Bu noktada internet ücretini de, hizmet veren kuruluşlar ile anlaşarak 3 GB'lık bir ücretsiz internet erişimi sağladı. Dolayısıyla velilerimiz ve öğrencilerimiz için bizlerin tedbir olarak gördüğü bu eğitim içerikleri EBA.gov.tr 'den her türlü ayrıntısı görülebilir" diye konuştu.

"KİTAP OKUYUN"

TV yayınının gün boyu süreceğini belirten Selçuk: "Bu noktada hangi saat hangi sınıf içindir seviyesi belirlenmiştir ve liste haline getirilmiştir. Bu uzun tatil boyunca bizler için çocuğun sağlığı her şeyden önemlidir. Bu dönemde özellikle kitap okumayı çok önemsiyoruz çünkü kitap okuyan öğrencilerimiz okuduğunu anlama düzeyleri çok yükseliyor. Dolayısıyla bu sadece Türkçe ile ilgili bir konu değildir. Ek olarak yılbaşında eğitim takvimi hazırladık ve bunu internetten erişime açtık. Bu takvim takip edilebilir ve evde çocuklarımız ile ne yapalım sorularının cevabını bulabilirler" dedi.

"HAREKETLİLİĞİMİZİ AZALTMAK GEREKİR"

Virüsün yayılımını azaltmak için evde daha fazla kalmanın önemini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bu küresel bir sorun olduğu için ve bütün ülkeler okullar konusunda böyle tedbirler aldı. Bizlerde bu süreyi sükûnet içinde yürüteceğiz. Hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın, her türlü hazırlığımız yürümektedir. Çok kritik bir evre ve hareketliliğimizi azaltmak gerekir. Bir süre buna dikkat ettiğimizde buradaki yayılım hızı çok düşük kalacak ve biz sakinlik içerisinde işlerimizi yürütebileceğiz. Öğretmenlerimize ise bu sürede öğrencilerimize destek olmasını bekliyoruz. Acil bir durum olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapmamalarını ve önümüzdeki sürece ciddi biçimde hazırlanmalarını tavsiye ederiz" ifadelerine yer verdi.