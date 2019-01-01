Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cahit Zarifoğlu'nun Kitaplarının Yasaklandığı İddialarını Yalanladı

Bakan Selçuk, bazı medya organlarında yer alan, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatıldığı ve yasaklandığı iddialarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"

Bakan Selçuk, açıklamasında, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu'nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KARARINA SORUŞTURMA

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada da konuya ilişkin medyaya yansıyan gelişmelerin, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olduğu ve konunun ayrıca incelendiği ifade edildi.

"BAKAN SELÇUK'UN BÖYLE BİR DEĞERLENDİRMESİ YOK"

Edebiyatın değerli isimlerinden Cahit Zarifoğlu"nun "Bir Değirmendir Bu Dünya" isimli kitabının toplatılması ve yasaklanmasının söz konusu olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya yansıyan gelişmeler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün kitap okuma etkinliğinin tavsiye kararıyla ilgili olup konu ayrıca incelenmektedir. Konuyla ilgili Bakanımız Ziya Selçuk'a atfen yansıtılan yorum ve değerlendirmeler bütünüyle gerçek dışıdır. Sayın Bakanımızın konuya ilişkin hiçbir açıklama ve değerlendirmesi olmamıştır. İlgili haberler, dikkatli okunduğunda ifadelerin CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan'a ait olduğu anlaşılacaktır.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili AK Parti'den de bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ne kadar temelsiz, ucuz bir mecra bir kez daha gördük. Çanakkale'de Cahit Zarifoğlu kitapları yasaklandı iddiası ahmakça bir iddia. Bir kitap okuma etkinliğinde belirlenen 5 kitaptan biri içinde bir siyasi partinin adı geçtiğinden değiştirilmiştir. Konu bu kadar net.

Muasırı şairlerden Cemal Süreya'nın deyimiyle "sanki sevinçlerle büyüyen" Zarifoğlu, edebiyatımızın en derinlikli kalemlerinden birisidir,başımızın tacıdır.Yasaklamak şöyle dursun, her daim ismini yükseğe taşımaya çalıştık. Araştırmadan hüküm vermek medeniyetimizin yasakları arasında."

CHP'Lİ VEKİLİN BAŞININ ALTINDAN ÇIKMIŞTI

Türk edebiyatının zarif adamı olarak bilinen Cahit Zarifoğlu'nun 'Bir Değirmendir Bu Dünya'isimli kitabı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan tarafından Meclis'e taşınmıştı.

Söz konusu haberlerde ise, Zarifoğlu'nun kitabını tavsiye listesinden kaldırarak yerine Kemal Tahir'in 'Esir Şehrin İnsanları' adlı kitabının eklendiği iddia edilmişti.