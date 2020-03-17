Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi: Okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüs 40 dakika olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin evde sıkıldığı ve okulu özlediği için okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini verdi.

Koronavirüs nedeniyle bu hafta tatil yapan önümüzdeki haftadan itibaren de uzaktan eğitime devam edecek öğrencilere müjdeyi Bakan Ziya Selçuk verdi. Selçuk okulların açıldığı ilk gün ilk teneffüsün 40 dakika olacağını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve liseler 16-20 Mart arası tatil edildi. Okullar, 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitimle derslere devam edecek.

MÜJDE MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu durumla ilgili öğrencilere Twitter hesabından bir müjde verdi. Bakan Selçuk "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" yazdı ve fotoğraf paylaştı.