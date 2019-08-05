Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Türkiye'deki tüm çocukların velisiyiz, tüm velilerle kardeşiz ve arkadaşız. Bu toplumsal dili, hiç terk etmeden görevde kaldığımız sürece devam ettireceğiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Bitlis'in Ahlat ilçesinde "eğitim yönetimi" konulu seminer düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda 81 ilden şube müdürlerinin katılımıyla düzenlenen seminerde konuşan Bakan Yardımcısı Safran, yeni eğitim yılıyla vizyonlarını operasyonel olarak harekete geçirebileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni bir bakanlık olmadığını ancak yeni insanlarla yönetildiğini belirten Safran, "Bakanlığın gerçekten kültürel bir birikimi, entelektüel bir belleği var. Biz bu hafızayı hiçbir zaman inkar etmedik, etmememiz de lazım. Bu hafızadan hareket ediyoruz. Ama bu hafızanın biraz zihniyet değişimine yol açarak, geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda tüm çalışmalarımız bunun üzerinde. Bazen haksız yere birtakım eleştirilere maruz kalıyoruz. Türkiye'deki tüm çocukların velisiyiz, tüm velilerle kardeşiz ve arkadaşız. Bu toplumsal dili, hiç terk etmeden görevde kaldığımız sürece devam ettireceğiz." diye konuştu.

Eğitim konusunda kentlerdeki tüm idarecilerle el birliği içinde hareket ettiklerini aktaran Safran, şöyle devam etti:

"Bunu her gittiğimiz yerde de konuşuyoruz. Tüm ülkenin idari kesimleriyle iş birliği içindeyiz. İyi bir sinerji yakaladık. Toplumsal desteğimizin son derece iyi olduğunun kanaatindeyiz. Bu desteği istismara uğratmadan, arkamızdan kaybolmasına imkan vermeden, tüm çocuklarımızı ve velilerimizi kazanmak için elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz. Sizi hiçbir yerde yalnız bırakmama, her yerde hakkınızı savunma adına gerçekten büyük mücadele veriyoruz."

Kaymakam Mustafa Akgül de konuşmasında ilçe hakkında katılımcıları bilgilendirerek programın hayırlı olmasını diledi.

Programda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz da konuşma yaptı.

Kaynak: AA