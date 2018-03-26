Milletvekili Soluk'un İsmi Caddeye Verildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk'un ismi caddeye verildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk'un ismi caddeye verildi.
Akıncılar Belediye Meclisi, D-100 karayoluna bağlantı yoluna, AK Parti Sivas Milletvekili ve TBMM Bayındırlık ve Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanı Mehmet Habip Soluk'un isminin verilmesini kararlaştırdı.
Belediye Başkanı Hasan Şen, yaptığı açıklamada, meclis kararıyla ilçe merkezinden D-100 karayoluna bağlantı olan güzergaha, "Mehmet Habib Soluk" adı verildiğini belirterek, "İlçemize prestij katan yolumuzun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Değerli milletvekilimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.