Mihalıççık ilçesi "Beni de Dahil Edin Projesi" kapsamında gençleri ağırladı

Uluslararası Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları Proje Destekleme Derneği (PRODER) tarafından hazırlanan "Beni de Dahil Edin" adlı Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Programı Projesi kapsamında farklı ülkelerden gençler, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti.