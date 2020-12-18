Mihalgazi'de çocuk oyun alanları dezenfekte edildi
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Mihalgazi'de çocuk oyun alanları dezenfekte edildi

18.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:34
Mihalgazi'de çocuk oyun alanları dezenfekte edildi

Mihalgazi Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çocuk oyun alanlarını dezenfekte etti.

Mihalgazi Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında çocuk oyun alanlarını dezenfekte etti.

İlçedeki çocuk parklarındaki oyun grupları insan ve doğaya herhangi bir zararı olmayan dezenfektanlarla yıkanıyor.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı halkın sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların ilçedeki çocuk parklarını korkusuzca ve güvenle kullanabilmelerini istediklerini bildirdi.

Çocukların vakit geçerdiği parkları ve oyun gruplarını dezenfektanlarla temizlediklerini ifade eden Güneş "Hijyeni sağlıyoruz. Diğer yandan ilçe genelinde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda da aralıksız temizlik ve dezenfektan çalışmaları devam ediyor. Lütfen, halkımız Kovid-19 tehdidine karşı duyarlı olup, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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