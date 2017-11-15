Mihalgazi Belediyesinin Nakliye Hizmeti

Eskişehir'in Mihalgazi ilçe Belediyesi vatandaşın kışlık yakacak odununu ormandan evlerine kadar taşıyor.



Belediye, ilçe merkezine bağlı mahallelerde ikamet edenlerin satın aldıkları odunları, belediye işçileri ve nakliye araçlarıyla evlerine kadar teslim ediyor.



Belediye Başkanı Zeynep Akgün, vatandaşların ormandan satın aldıkları odunları taşıma hizmetini üstlendiklerini belirterek, daha önceleri vatandaşların kendi çabalarıyla taşıdıkları odunları bu yıl yoğun istek üzerine taşımaya karar verdiklerini söyledi.



Her gün ormana iş makinelerini ve kamyonları gönderdiklerini aktaran Akgün, "İşçiler önce iş makinesine odunları yüklüyorlar oradan kamyona dökerek siter halinde kamyon kasasına döşüyorlar.

Yüklenen kamyonlar vatandaşlarımıza ulaşarak evlerine aldıkları siter kadar indiriliyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan memnun, zahmet çekmeden odunlar evlerine kadar geliyor." dedi.